  Realting.com
  Grecia
  Municipal Unit of Kranidi
  Residencial
  Casa
  Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Municipal Unit of Kranidi, Grecia

45
12
4
26 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Piso 1
Venta villa de 1 plantas de 270 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Villa …
$2,68M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 100 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 1100 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. …
Precio en demanda
Agencia
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,03M
Agencia
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. La maisonet…
$339,428
Agencia
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Número de plantas 1
------ Un Haven de Tranquility y Lujo en Porto Heli Bienvenido a una propiedad que combina …
$1,50M
Agencia
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 167 m²
Piso -1
Venta Casa de 3 plantas de 167 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-ba…
$506,858
Agencia
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. La ca…
$994,875
Agencia
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 964 m²
Aquí está la traducción al inglés: Venta: Villa de 4 pisos (964 metros cuadrados) en Porto H…
$4,61M
Agencia
Casa de campo 3 habitaciones en Petrothalassa, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Petrothalassa, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso -1
Venta Casa de 2 plantas de 70 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 dor…
$362,864
Agencia
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$1,56M
Agencia
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 350 m²
Número de plantas 1
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el encanto tradicional en esta villa única e…
$936,353
Agencia
Villa 12 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 12 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 480 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 480 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
Precio en demanda
Agencia
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,85M
Agencia
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
Número de plantas 1
For sale 2-storey house of 218 sq.meters in Peloponnese. Ground floor consists of 2 bedroo…
$426,222
Agencia
Villa 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 1
En venta en construcción 2 - villa de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La pl…
$1,05M
Agencia
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 292 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 292 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. L…
$1,64M
Agencia
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 1
En venta 2 -casa de 136 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. La planta ba…
$643,742
Agencia
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-ba…
$760,786
Agencia
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Área 125 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 0 plantas de 125 metros cuadrados en Peloponnese. Extras incluidos con la prop…
$474,029
Agencia
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Piso 2/1
Venta Casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$1,84M
Agencia
Villa 11 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. L…
$5,27M
Agencia
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Eastern Peloponnese - Ermionida. Ground floor co…
$2,33M
Agencia
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$538,403
Agencia
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
En venta 1 -casa de 155 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. La casa cons…
$561,812
Agencia
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Eastern Peloponnese - Ermionida. Ground floor co…
$2,10M
Agencia
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$1,96M
Agencia
Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Kranidi, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir