Casas en la montaña en Venta en Municipal Unit of Kranidi, Grecia

villas
45
casas de campo
12
adosados
4
12 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Piso 1
Venta villa de 1 plantas de 270 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Villa …
$2,68M
Villa 11 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 100 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 1100 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. …
Precio en demanda
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,03M
AdriastarAdriastar
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 167 m²
Piso -1
Venta Casa de 3 plantas de 167 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-ba…
$506,858
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 964 m²
Aquí está la traducción al inglés: Venta: Villa de 4 pisos (964 metros cuadrados) en Porto H…
$4,61M
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 350 m²
Número de plantas 1
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el encanto tradicional en esta villa única e…
$936,353
TekceTekce
Villa 12 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 12 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 480 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 480 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
Precio en demanda
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,85M
Villa 8 habitaciones en Agios Aimilianos, Grecia
Villa 8 habitaciones
Agios Aimilianos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 650 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 650 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,34M
VernaVerna
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Área 125 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 0 plantas de 125 metros cuadrados en Peloponnese. Extras incluidos con la prop…
$474,029
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Eastern Peloponnese - Ermionida. Ground floor co…
$2,33M
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Eastern Peloponnese - Ermionida. Ground floor co…
$2,10M
Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Kranidi, Grecia

