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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Kalindi, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Zagkliveri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Zagkliveri, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Venta casa de 1 plantas de 210 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta…
$377,827
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Agencia
Grekodom Development
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