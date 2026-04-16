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Dúplex con Terraza en venta en Macedonia and Thrace, Grecia

Municipio de Casandra
6
Unidad Municipal de Palene
5
Dúplex Borrar
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2 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 3
En venta: apartamento dúplex de 75 m² en Nikiti, Sithonia (Halkidiki). El primer nivel incl…
$198,123
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Dúplex 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
En venta: apartamento dúplex de 90 m², ubicado en la primera y segunda planta de un complejo…
$308,838
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Parámetros de las propiedades en Macedonia and Thrace, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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