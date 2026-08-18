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Apartamentos en venta en Limenas Markopoulou, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta en construcción apartamento de 78 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situ…
$301,081
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 2
Área 76 m²
En venta Apartamento de 76 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la pla…
$212,528
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