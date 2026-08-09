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Propiedades residenciales en venta en Lesbos Regional Unit, Grecia

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Municipality of Mytilene
4
Municipality of Western Lesvos
4
Mytilene Municipal Unit
3
Mitilene
3
8 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Western Lesvos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Western Lesvos, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
En venta en construcción. Apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está …
$165,299
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 7
Área 440 m²
Venta casa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un dormitori…
$920,953
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anaxos Skoutarou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anaxos Skoutarou, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en el Dodecanese. La maisonette tiene 3 niveles.…
$1,42M
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 6 habitaciones en Molyvos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Molyvos, Grecia
Dormitorios 6
Área 304 m²
Venta casa de 3 plantas de 304 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$826,496
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Casa de campo 4 habitaciones en Skala Eresou, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Skala Eresou, Grecia
Dormitorios 4
Área 146 m²
Venta 2 plantas de 146 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un dormitorio, una c…
$1,18M
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Apartamento en Perama, Grecia
Apartamento
Perama, Grecia
Área 79 m²
Apartamento en venta con una superficie de 79 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$228,484
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
Venta de maisonette de 136 metros cuadrados en Islas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$427,417
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 5
Área 205 m²
Se vende casita de 205 metros cuadrados en las islas. La casita tiene 4 niveles. El semisóta…
$484,091
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Tipos de propiedades en Lesbos Regional Unit

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Lesbos Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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