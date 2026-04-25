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Propiedades residenciales en venta en Lefki Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Adosado Adosado 1 habitacion en Agia Triada, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Agia Triada, Grecia
Dormitorios 1
Área 105 m²
Venta de maisonette de 105 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$188,913
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Lefki Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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