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Casas de campo en venta en Lamia Municipality, Grecia

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Casa de campo en Loutra Ypatis, Grecia
Casa de campo
Loutra Ypatis, Grecia
Área 365 m²
Venta casa de 0 plantas de 365 metros cuadrados en el centro de Grecia. Hay: una chimenea. L…
$422,694
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Lamia Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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