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Casas de campo en venta en Lagyna, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Lagyna, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 4
Área 525 m²
Venta casa de 3 plantas de 525 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$342,406
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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