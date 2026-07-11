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Villas con garaje en venta en Unidad Municipal de Casandra, Grecia

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Casandra
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8 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Siviri, Grecia
Villa 6 habitaciones
Siviri, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Piso -2/-2
Propiedad de lujo. Casa unifamiliar única en un complejo con una lujosa piscina, en un lugar…
$1,76M
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Halkidiki Properties
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Villa 6 habitaciones en Fourka, Grecia
Villa 6 habitaciones
Fourka, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Piso -2/-2
Propiedad de lujo. Casa unifamiliar única en un lugar muy hermoso en Kassandra, en el corazó…
$853,241
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Villa 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/1
Maisonette única en un lugar muy hermoso en Kassandra, en el corazón de Halkidiki. La propie…
$386,803
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Halkidiki Properties
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OkeaskOkeask
Villa 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Villa 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso -2/-2
Propiedad de lujo. Hermosa casa unifamiliar en un complejo con piscina, en un lugar notable …
$830,488
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Kalandra, Grecia
Villa 4 habitaciones
Kalandra, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Esta impresionante casa unifamiliar en buenas condiciones ofrece impresionantes vistas al ma…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Villa 3 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Experimente la vida de lujo en esta casa unifamiliar en un complejo en Kassandra, Halkidiki.…
$591,581
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Kalandra, Grecia
Villa 5 habitaciones
Kalandra, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Exclusiva casa unifamiliar en Kassandra, Halkidiki, en un lugar encantador con increíbles vi…
$1,25M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Kalandra, Grecia
Villa 3 habitaciones
Kalandra, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso -1/-1
Introduciendo una casa unifamiliar en la hermosa región de Halkidiki, Grecia. Esta propiedad…
$546,074
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Parámetros de las propiedades en Unidad Municipal de Casandra, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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