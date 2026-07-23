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Apartamentos en venta en Karyés, Grecia

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Apartamento 17 habitaciones en Karyés, Grecia
Apartamento 17 habitaciones
Karyés, Grecia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 14
Área 730 m²
El complejo está situado en el pueblo de Athos, Halkidiki a sólo 150 metros de la playa. Hay…
$2,61M
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