Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Ithaca Regional Unit
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ithaca Regional Unit, Grecia

1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 6 habitaciones
Vathy, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Descubra una finca única en la encantadora isla de Ithaki, que ofrece vistas impresionantes …
$1,28M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ithaca Regional Unit, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir