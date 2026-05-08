Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Heraclión
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Heraclión, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
43 propiedades total found
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 7
Área 240 m²
Se sugiere una villa en venta en Chersonissos el buque insignia turístico de Creta. En el mo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 112 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (112 metros cuadrados) – Mar impresionant…
$488,813
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Villa de lujo 250 metros cuadrados en venta en Pitsidia, sur de Heraklio. La villa con cuatr…
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
CoexCoex
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 500 m²
Venta – Villa de lujo en Agia Pelagia, Heraklion Crete Descubra una residencia de 500 m2 en …
$2,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 144 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (144sq.m.) – Mar impresionante & Montaña …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 6
Área 268 m²
En venta, villa de tres pisos de 268m² en la región de Hersonissos. La villa está en constru…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
GrekodomGrekodom
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 6
Área 510 m²
Elegante Villa de 3 pisos con vistas panorámicas en Creta – 510 metros cuadrados. Ubicado en…
$1,77M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 582 m²
Exclusiva finca en venta en Creta Norte, Grecia Ubicación: Agios Myronas, Municipio de Herak…
$2,36M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 145 m²
Un hogar mexicano lejos de México – ¡Bienvenido a Villa Pablo! Descubra esta joya oculta: un…
$707,244
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Villa en venta en Creta. La villa consta de planta baja y primer piso, tiene 280m² en una pa…
$2,36M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 330 m²
En venta un exclusivo nuevo 330m ² Residencia de lujo y fue especialmente construida para cu…
$2,36M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 324 m²
Venta villa de 1 plantas de 324 metros cuadrados en Creta. Villa consta de 3 dormitorios, sa…
$826,496
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 450 m²
Venta: Lujoso 450 m2 Villa con Piscina Privada – Heraklion, Creta Situado en Heraklion, Cret…
$2,95M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 6
Área 582 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 582 metros cuadrados en Creta. Semi-basement con…
$879,628
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
Venta: Villa en Voro, Gouves, Heraklion, Creta Descubre lujo y tranquilidad en esta villa ún…
$1,07M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 397 m²
En venta una villa con magníficas vistas al mar y al golfo de Creta, rodeada de colinas verd…
$1,51M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 197 m²
Ofrece una encantadora villa con piscina privada en Heraklion, Creta. Presentando una encant…
$1,64M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 138 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (138sq.m.) – Mar impresionante & Montaña …
$589,174
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Ofrece una lujosa villa con piscina privada, en la zona de Chersonissos, Heraklion, Crete. …
$2,36M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (156sq.m.) – Mar impresionante & Montaña …
$1,12M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Villa de lujo en venta en el Campo de Heraklion, Creta! Nos complace presentar una oportuni…
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 116 m²
Venta: Casa unifamiliar única con piscina privada – Skotino, Heraklion, Creta Descubra esta…
$683,630
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 104 m²
Villa independiente con piscina privada en Hersonissos, Creta Situado en una zona serena a …
$530,138
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 7
Área 790 m²
Ultra Luxury Front Sea Villa – Heraklion, Creta, Grecia Esta villa excepcional, parte de una…
$6,49M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 151 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (151sq.m.) – Mar impresionante & Montaña …
$1,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 432 m²
Venta antigua villa de 3 plantas de 432 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de 2…
$1,12M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 300 m²
Venta antigua villa de construcción de 300 metros cuadrados en Creta. Hay: paneles solares p…
$1,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (150sq.m.) – Mar impresionante & Montaña …
$1,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Se vende villa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de 3 dor…
$684,811
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Encantadora Villa de 3 dormitorios con vistas a la montaña en Heraklion continental, Creta E…
$578,547
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Heraclión, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir