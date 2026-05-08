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Casas de campo del mar en venta en Heraclión, Grecia

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14 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 108 m²
En venta: impresionante casa unifamiliar en Heraklion, Creta – un retiro privado en medio de…
$377,827
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
En venta: "Key-Ready" Casa unifamiliar en Old Hersonissos, Creta Una oportunidad única para …
$339,454
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
En Venta – Casa independiente legalizada 60 metros cuadrados en 5.000 metros cuadrados. Parc…
$389,634
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 76 m²
Venta antigua casa de 1 plantas de 76 metros cuadrados en Creta. La casa consta de un dormit…
Precio en demanda
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 262 m²
En Venta ¦ Panoramic Vista Mar Unifamiliar aislada en Analipsi, Heraklion, Crete Principale…
$767,461
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 275 m²
Se sugiere para la venta casa unifamiliar 275m2 en Heraklion de Creta. La casa consta de 3 a…
$881,989
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 146 m²
Se trata de una lujosa maisonette de 146 metros cuadrados en una parcela de 813 metros cuadr…
$818,231
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 420 m²
En venta: Amplia residencia Ideal para una gran familia – North Crete, Kokkini Hani Ubicació…
$767,461
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 150 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Creta. Una vista del…
$126,336
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 372 m²
En venta en construcción 1 - casa de piso de 372 metros cuadrados en Creta. Una magnífica vi…
$1,30M
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 357 m²
Venta casa de 4 plantas de 357 metros cuadrados en Creta. Una magnífica vista de la ciudad, …
$471,103
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta en construcción casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Creta. El sótano consiste…
$354,213
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 262 m²
En Venta ¦ Panoramic Vista Mar Unifamiliar aislada en Analipsi, Heraklion, Crete Principale…
$1,00M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 220 m²
Se sugiere a la venta una casa independiente de piedra con vistas ilimitadas al mar, a pocos…
$584,451
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Parámetros de las propiedades en Heraclión, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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