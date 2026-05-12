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Casas con Terraza en Venta en Heraklion Regional Unit, Grecia

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Municipality of Heraklion
125
Heraklion Municipal Unit
123
Heraclión
106
Municipality of Chersonissos
39
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1 propiedad total found
Villa en Skotino, Grecia
Villa
Skotino, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Villa en Heraklion, Creta, en una parcela de 265 m2, con piscina privada y vistas al mar – 1…
$134,382
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Tipos de propiedades en Heraklion Regional Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Heraklion Regional Unit, Grecia

con Jardín
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