  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Gytheio Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Gytheio Municipal Unit, Grecia

Villa 4 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 178 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón…
$772,491
