Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Gytheio Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Gytheio Municipal Unit, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 178 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón…
$772,491
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gytheio Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir