  2. Grecia
  3. Gouves Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Gouves Municipal Unit, Grecia

villas
23
casas de campo
3
adosados
4
Villa 3 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 2
🏡 Venta – Villa B1 en BOMO AG Residences Tu escapada privada de Hillside en gouves tradicion…
$327,178
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 1
En venta: Amplia residencia Ideal para una gran familia – North Crete, Kokkini Hani Ubicació…
$760,786
Villa 3 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 2
🏡 Venta – Villa B2 en BOMO AG Residences Tu escapada privada de Hillside en gouves tradicion…
$310,761
Villa 1 habitación en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 1
Área 450 m²
Número de plantas 1
Venta: Lujoso 450 m2 Villa con Piscina Privada – Heraklion, Creta Situado en Heraklion, Cret…
$2,96M
Villa 8 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. El sótano consta de un dormitorio…
$468,176
Villa 7 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 3/1
Villa de lujo en venta en el Campo de Heraklion, Creta! Nos complace presentar una oportuni…
$1,87M
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 243 m²
Número de plantas 2
Venta: Casa unifamiliar en Gouves, Heraklion, Creta Una excepcional casa unifamiliar de 243 …
$406,901
Villa 9 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 1
🏡 Villa de lujo 400 metros cuadrados con piscina privada Vistas del Mar, Montañas y Ciudad D…
Precio en demanda
Villa 4 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Número de plantas 1
Venta: Villa en Voro, Gouves, Heraklion, Creta Descubre lujo y tranquilidad en esta villa ún…
$1,07M
Villa 5 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 3
Se vende villa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de 3 dor…
$678,856
Villa 4 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna con vistas panorámicas al mar Ubicado en la serena zona de Gouves de He…
$727,614
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Piso 4/1
Moderna Maisonette Semi-Detached 212m2 en la Prefectura de Heraklion, Creta. Una excelente o…
$406,901
Villa 6 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 6
Área 400 m²
Número de plantas 1
Villa en venta en Creta. La villa es de 400m2 en una parcela de 890m2 y consta de una planta…
$1,25M
Villa 3 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/1
Venta: Casa unifamiliar única con piscina privada – Skotino, Heraklion, Creta Descubra esta…
$642,572
Villa 3 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 2
🏡 Venta – Villa B3 en BOMO AG Residences Tu escapada privada de Hillside en gouves tradicion…
$301,513
