Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Gouves Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Gouves Municipal Unit, Grecia

villas
23
casas de campo
3
adosados
4
Casa Borrar
Eliminar
14 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 2
🏡 Venta – Villa B1 en BOMO AG Residences Tu escapada privada de Hillside en gouves tradicion…
$327,178
Dejar una solicitud
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 1
En venta: Amplia residencia Ideal para una gran familia – North Crete, Kokkini Hani Ubicació…
$760,786
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 2
🏡 Venta – Villa B2 en BOMO AG Residences Tu escapada privada de Hillside en gouves tradicion…
$310,761
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 1
Área 450 m²
Número de plantas 1
Venta: Lujoso 450 m2 Villa con Piscina Privada – Heraklion, Creta Situado en Heraklion, Cret…
$2,96M
Dejar una solicitud
Villa 11 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 590 m²
Número de plantas 1
En venta una villa de 4 plantas, que consta de una planta baja separada del resto de la casa…
$1,99M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 3/1
Villa de lujo en venta en el Campo de Heraklion, Creta! Nos complace presentar una oportuni…
$1,87M
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 243 m²
Número de plantas 2
Venta: Casa unifamiliar en Gouves, Heraklion, Creta Una excepcional casa unifamiliar de 243 …
$406,901
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 1
🏡 Villa de lujo 400 metros cuadrados con piscina privada Vistas del Mar, Montañas y Ciudad D…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Número de plantas 1
Venta: Villa en Voro, Gouves, Heraklion, Creta Descubre lujo y tranquilidad en esta villa ún…
$1,07M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 3
Se vende villa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de 3 dor…
$678,856
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna con vistas panorámicas al mar Ubicado en la serena zona de Gouves de He…
$727,614
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 6
Área 400 m²
Número de plantas 1
Villa en venta en Creta. La villa es de 400m2 en una parcela de 890m2 y consta de una planta…
$1,25M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/1
Venta: Casa unifamiliar única con piscina privada – Skotino, Heraklion, Creta Descubra esta…
$642,572
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 2
🏡 Venta – Villa B3 en BOMO AG Residences Tu escapada privada de Hillside en gouves tradicion…
$301,513
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Gouves Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir