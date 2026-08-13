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Casas de campo en venta en Elassona Municipality, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Elassona Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Elassona Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$106,264
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Agencia
Grekodom Development
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