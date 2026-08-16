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Locales comerciales en venta en Drama Municipality, Grecia

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Propiedad comercial 16 m² en Drama Municipality, Grecia
Propiedad comercial 16 m²
Drama Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 16 m²
Drama, Center: Una plaza de aparcamiento cerrado está en venta en la planta baja cerca de PP…
$21,937
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Oficina 60 m² en Drama Municipality, Grecia
Oficina 60 m²
Drama Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 2
Drama, Center: Venta Oficina 60 metros cuadrados situado en el segundo edificio con ascensor…
$208,203
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