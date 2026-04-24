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Hoteles en venta en Municipality of Minoa Pediados, Grecia

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Hotel 270 m² en Kalo Chorio, Grecia
Hotel 270 m²
Kalo Chorio, Grecia
Área 270 m²
En venta es un hotel boutique de 270 metros cuadrados en el pueblo turístico de Istro, en Cr…
$590,354
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Hotel 1 400 m² en Kalo Chorio, Grecia
Hotel 1 400 m²
Kalo Chorio, Grecia
Área 1 400 m²
Venta es un apart-hotel con una superficie de 1400 metros cuadrados en Lassithi. El hotel co…
$1,01M
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