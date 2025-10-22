Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Municipality of Milopotamos, Grecia

Villa 5 habitaciones en Vlichada, Grecia
Villa 5 habitaciones
Vlichada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Número de plantas 1
Villa en venta – Rethymno Una lujosa villa de 3 dormitorios con piscina privada, perfecta pa…
$687,049
Villa 6 habitaciones en Roumeli, Grecia
Villa 6 habitaciones
Roumeli, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Villa en venta Una oportunidad única para la residencia personal o la inversión en Creta! De…
$438,915
Villa 3 habitaciones en Panormos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso -1/2
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$474,029
Villa 4 habitaciones en Bali, Grecia
Villa 4 habitaciones
Bali, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 2
Se vende villa de 2 plantas de 192 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un do…
$760,786
Villa 3 habitaciones en Panormos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso -1/3
Venta: Encantadora Villa de 3 pisos con impresionantes vistas en Rethymno, Creta! Ubicación:…
$497,437
Villa 3 habitaciones en Municipality of Milopotamos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Milopotamos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso -1/2
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$478,710
