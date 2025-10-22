Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Milopotamos
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Municipality of Milopotamos, Grecia

villas
18
Casa Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Panormos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso -2/2
🌟 Villa independiente en Panormos, Creta – una oportunidad rara para vivir e invertir 🌟 Esta…
$397,950
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Panormos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
En la zona de Panormos, que se encuentra a 20 km de la ciudad Rethymno , está disponible par…
$246,401
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Vlichada, Grecia
Villa 5 habitaciones
Vlichada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Número de plantas 1
Villa en venta – Rethymno Una lujosa villa de 3 dormitorios con piscina privada, perfecta pa…
$687,049
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Villa 3 habitaciones en Panormos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Número de plantas 2
Venta: Maisonette independiente con piscina privada en Panormo, Rethymno Esta hermosa maison…
$388,429
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Panormos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 3
Venta: Nuevo Semi-Detached Villa A sólo 100 metros del mar en Rethymnon, Creta Una rara opo…
$338,905
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Panormos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso -1/2
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$474,029
Dejar una solicitud
ResideReside
Adosado Adosado 4 habitaciones en Panormos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso -2/3
🌟 Villa independiente en Panormos, Creta – una oportunidad rara para vivir e invertir 🌟 Esta…
$397,950
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Bali, Grecia
Villa 4 habitaciones
Bali, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 2
Se vende villa de 2 plantas de 192 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un do…
$760,786
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Panormos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso -1/3
Venta: Encantadora Villa de 3 pisos con impresionantes vistas en Rethymno, Creta! Ubicación:…
$497,437
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 3 habitaciones en Municipality of Milopotamos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Milopotamos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso -1/2
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$478,710
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Municipality of Milopotamos, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir