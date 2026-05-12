Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Gortys
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Municipality of Gortys, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Sternes, Grecia
Villa
Sternes, Grecia
Área 337 m²
Villa en venta en Akrotiri, Chania. En una ubicación mágica y pacífica, una villa de 337 met…
$1,51M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Gortys, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir