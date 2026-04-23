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Hoteles en venta en Municipality of Festos, Grecia

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Hotel 1 500 m² en Municipality of Festos, Grecia
Hotel 1 500 m²
Municipality of Festos, Grecia
Área 1 500 m²
Se vende un hotel en la isla de Creta, con una superficie total de 1.500 metros cuadrados, u…
$6,38M
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Hotel 3 000 m² en Municipality of Festos, Grecia
Hotel 3 000 m²
Municipality of Festos, Grecia
Área 3 000 m²
Se vende un hotel de 3.000 metros cuadrados ubicado en la isla de Creta. El hotel tiene capa…
$7,67M
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