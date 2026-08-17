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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Chersonissos, Grecia

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Gouves Municipal Unit
3
7 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Limenas Chersonisou, Grecia
Casa 5 habitaciones
Limenas Chersonisou, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Esta villa de lujo en venta en Heraklion, Crete se encuentra junto a la zona de Hersonissos,…
$4,56M
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Casa 6 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 420 m²
Código de propiedad: HPS2460 - Casa en venta en Chersonisos Center por € 600.000 . Este 420 …
$690,512
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Casa en Kokkini Chani, Grecia
Casa
Kokkini Chani, Grecia
Esta impresionante villa frente al mar en venta se encuentra en Kokkino Chani, Heraklion. A …
$2,11M
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Villa en Episkopi, Grecia
Villa
Episkopi, Grecia
Dormitorios 7
Área 450 m²
Sugirió para la venta una villa en Rethymnon Perfecture. Villa única de piedra de 450m2, dis…
$1,76M
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Grekodom Development
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Casa 5 habitaciones en Limenas Chersonisou, Grecia
Casa 5 habitaciones
Limenas Chersonisou, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Esta villa de lujo en venta en Heraklion, Creta se encuentra junto a Hersonissos, ofreciendo…
$3,40M
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Villa en Episkopi, Grecia
Villa
Episkopi, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitori…
$1,77M
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TekceTekce
Villa en Skotino, Grecia
Villa
Skotino, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Villa en Heraklion, Creta, en una parcela de 265 m2, con piscina privada y vistas al mar – 1…
$134,382
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Tipos de propiedades en Municipality of Chersonissos

casas independientes

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