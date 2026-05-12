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Villas con Jardín en venta en Thermi Municipality, Grecia

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Thermi
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Vasilika
3
Neo Rysio
9
Trilofos
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2 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Kardia, Grecia
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Villa 8 habitaciones
Kardia, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 3
La casa unifamiliar es de aproximadamente 260 metros cuadrados y se encuentra en Kardia, Tes…
$1,15M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
Esta propiedad de lujo se encuentra dentro de una comunidad residencial cerrada, segura y ex…
$941,061
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Parámetros de las propiedades en Thermi Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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