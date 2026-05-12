Hoteles en venta en Thermi Municipality, Grecia

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Hotel 800 m² en Peristera, Grecia
Hotel 800 m²
Peristera, Grecia
Área 800 m²
Se vende hotel de 800 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El hotel tiene un nivel. …
$1,65M
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Grekodom Development
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