  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Thermaikos Municipality
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Thermaikos Municipality, Grecia

Peraia
57
Neoi Epivates
35
Epanomi
10
2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 4/4
En venta: apartamento de 95 m² en Peraia, ubicado en la cuarta planta, con calefacción centr…
$232,242
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Estudio 1 habitación en Thermaikos Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/4
Apartamento tipo estudio en venta en un complejo residencial en construcción en la zona de P…
$148,635
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
