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Villas en venta en Pella Municipality, Grecia

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Villa en Aravissos, Grecia
Villa
Aravissos, Grecia
Dormitorios 4
Área 500 m²
En venta 2-almacén villa de 500 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja cons…
$649,390
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