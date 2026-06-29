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Estudios en venta en Lefkada Municipality, Grecia

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Estudio 1 habitación en Lefkada Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/3
Apartamentos Resort • Golden Visa • Lefkada, Mar Jónico Modernos estudios en un nuevo com…
$284,737
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Parámetros de las propiedades en Lefkada Municipality, Grecia

con Vistas al mar
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Baratos
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