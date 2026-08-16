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Casas de campo en venta en Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia

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Casa de campo en Aliveri, Grecia
Casa de campo
Aliveri, Grecia
Área 200 m²
En venta en construcción casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en la isla Eubea . La casa u…
$366,020
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Casa de campo 1 habitacion en Aliveri, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Aliveri, Grecia
Dormitorios 1
Área 204 m²
Venta casa de 3 plantas de 204 metros cuadrados en la isla Euboea. Planta baja consta de sal…
$1,89M
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Parámetros de las propiedades en Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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