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Apartamentos en venta en Kea Municipality, Grecia

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Apartamento 4 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 218 m²
Una rara oportunidad para adquirir una villa excepcional frente al mar en una de las zonas c…
$2,14M
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