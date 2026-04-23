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Villas con piscina en venta en Edessa Municipality, Grecia

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Villa en Mesimeri, Grecia
Villa
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 4
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$1,24M
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Edessa Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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