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Adosados en Venta en Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grecia

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1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Arachova, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Arachova. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
$224,335
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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