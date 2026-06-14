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Propiedades residenciales en venta en Antiparos Municipality, Grecia

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1 propiedad total found
Villa 18 habitaciones en Antiparos Municipality, Grecia
Villa 18 habitaciones
Antiparos Municipality, Grecia
Habitaciones 18
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 583 m²
Superficie: 583 m2Superficie terrestre: 4.590 m2Dormitorios: 8Baños: 10Garaje: 4Situado a so…
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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