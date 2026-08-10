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Casas de campo en venta en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta Casa de 1 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. La casa consta de 3 dormitorios…
$295,177
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Casa de campo 4 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Arachova. Semi-basement consta de 2 dormi…
$413,248
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Parámetros de las propiedades en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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