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Villas en venta en Agrafa Municipality, Grecia

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Villa en Dytiki Frangista, Grecia
Villa
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 4
Área 450 m²
Se vende villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponeso. El semisótano consta de u…
$3,31M
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Grekodom Development
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Villa en Dytiki Frangista, Grecia
Villa
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
En venta 3-almacén villa de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano const…
$625,776
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Parámetros de las propiedades en Agrafa Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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