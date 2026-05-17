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Casas de campo en la montaña en venta en Agrafa Municipality, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$413,248
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