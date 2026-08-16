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Apartamentos en venta en Chania Regional Unit, Grecia

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Municipality of Chania
24
La Canea
24
Municipality of Apokoronas
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Municipality of Platanias
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36 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Kolimbari, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Kolimbari, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una única casa de dos plantas justo en la playa, con un di…
$682,754
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 3
Área 154 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos un exclusivo apartamento de cuatro dormitorios (2 baños y …
$916,238
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 3
Área 127 m²
Descripción del objeto: Excelente potencial de inversión Ofrecemos una excepcional casa dup…
$442,420
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Apartamento 3 habitaciones en Kissamos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kissamos, Grecia
Dormitorios 3
Área 139 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una casa independiente de cuatro dormitorios en venta en K…
$230,059
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Apartamento 2 habitaciones en Plaka, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Plaka, Grecia
Dormitorios 2
Área 93 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una exclusiva villa duplex de tres dormitorios con una sup…
$2,855
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Piso 4/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$441,036
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Hera & Dias is located in a very convenient location far from the center of Chania. This pic…
$404,642
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Аталанта
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Apartamento 3 habitaciones en Maleme, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Maleme, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Título: La casa de sus sueños frente al mar Egeo – ¡A solo 30 m de la playa! Descubra Aeg…
$329,644
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Apartamento 2 habitaciones en Plaka, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Plaka, Grecia
Dormitorios 2
Área 93 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una exclusiva villa duplex de tres dormitorios con una sup…
$2,855
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Apartamento 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una villa costera de 4 dormitorios (3 baños) con una …
$630,806
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Apartamento 2 habitaciones en Plaka, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Plaka, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una exclusiva villa de tres dormitorios en planta baja con…
$2,855
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 4
Área 161 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una exclusiva maisonette de cinco dormitorios (4 baños) co…
$1,06M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
Descripción del objeto: Una gran oportunidad para los inversores. Ofrecemos un elegante apa…
$396,751
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/3
The residential building is located in a clean and quiet area of ​​Chrysopigi (Kubes), but a…
$445,106
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
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Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 2
Hera & Dias is located in a very convenient location far from the center of Chania. This pic…
$433,545
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Apartamento 3 habitaciones en Xirosterni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Xirosterni, Grecia
Dormitorios 3
Área 118 m²
Venta apartamento de 118 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la planta…
Precio en demanda
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Grekodom Development
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 3
Área 148 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos un exclusivo apartamento de cuatro dormitorios con una sup…
$916,238
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 1
Área 86 m²
Descripción del objeto: Gran oportunidad para los inversores. Ofrecemos una moderna maisone…
$488,089
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 4
Área 120 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una lujosa villa de piedra blanca de cinco habitaciones co…
$1,09M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/3
DescriptionThe residential building is located in a clean and quiet area of ​​Chrysopigi (Ku…
$427,764
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 3/4
This bright apartment has an area of 48.44 sq. m. The apartment is located in a quiet and co…
$289,556
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Apartamento 3 habitaciones en Maleme, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Maleme, Grecia
Dormitorios 3
Área 84 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una villa independiente de 4 dormitorios con 3 dormitorios…
$453,838
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Dormitorios 2
Área 94 m²
Descripción del objeto: Una gran oportunidad para los inversores. Ofrecemos un elegante apa…
$452,696
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Piso 4/4
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$451,892
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Apartamento 3 habitaciones en Tsivaras, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Tsivaras, Grecia
Dormitorios 3
Área 118 m²
Venta apartamento de 118 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la planta…
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Unidad periférica de La Canea, Creta, Grecia
$388,026
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Apartamento 4 habitaciones en Kissamos, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Kissamos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Unidad periférica de La Canea, Creta, Grecia
$874,463
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
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Municipality of Chania, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Piso 3/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$401,208
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Piso 2/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$381,856
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Municipality of Chania, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Piso 3/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$403,070
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Tipos de propiedades en Chania Regional Unit

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Chania Regional Unit, Grecia

con Garaje
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