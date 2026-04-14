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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Attica, Grecia

Municipality of Aegina
4
Apartamento Borrar
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4 propiedades total found
Second floor apartment for rent 45 sq.m. in Agia Marina, Aegina. en Agia Marina, Grecia
Second floor apartment for rent 45 sq.m. in Agia Marina, Aegina.
Agia Marina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Second floor apartment for rent 45 sq.m. in Agia Marina, Aegina. Consists of 1 bedroom, 1…
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Apartment for rent 40 sq.m. ground floor in Aegina, Portes area en Kontos, Grecia
Apartment for rent 40 sq.m. ground floor in Aegina, Portes area
Kontos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Apartment for rent 40 sq.m. ground floor in Aegina, Portes area. With living room, kitchen 1…
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Ground floor apartment for rent 65 sq.m. in Agia Marina Aegina. en Agia Marina, Grecia
Ground floor apartment for rent 65 sq.m. in Agia Marina Aegina.
Agia Marina, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Apartamento en planta baja en alquiler 65 metros cuadrados en Agia Marina Aegina.Consta de 2…
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First floor apartment for rent 45 sq.m. in Agia Marina Aegina. en Agia Marina, Grecia
First floor apartment for rent 45 sq.m. in Agia Marina Aegina.
Agia Marina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
First floor apartment for rent 45 sq.m. in Agia Marina Aegina. Consists of 1 bedroom, 1 b…
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