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Propiedades residenciales en venta en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafpaktia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafpaktia, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$242,045
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafpaktia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafpaktia, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
$224,335
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Villa en Kaloudi, Grecia
Villa
Kaloudi, Grecia
Dormitorios 8
Área 600 m²
Se vende villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El semisótan…
$1,89M
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Parámetros de las propiedades en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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