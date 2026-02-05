Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Niesky
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Niesky, Alemania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 3 200 m² en Niesky, Alemania
TOP TOP
Propiedad comercial 3 200 m²
Niesky, Alemania
Área 3 200 m²
- Lo siento. Sin intermediarios - Propiedad comercial en la frontera 59-900 (Zgorzelec/Görli…
$908,958
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Deutsch, Polski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir