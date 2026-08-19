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Casa en condominio en venta en Múnich, Alemania

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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 3 habitaciones en la primera planta de un edificio de apartamentos en el dist…
$1,01M
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 2
Área 59 m²
Número de plantas 5
Un confortable apartamento de 2 habitaciones en buen estado en Munich. El apartamento está s…
$550,540
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Área 99 m²
Número de plantas 5
Amplio apartamento de 3 habitaciones en la zona de prestigio central de Munich con grandes t…
$1,40M
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Número de plantas 6
Este tranquilo y espacioso apartamento de 2 dormitorios con balcón se encuentra a pocos minu…
$669,284
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 2
Área 66 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 2 habitaciones en Munich en buenas condiciones (la renovación se llevó a cabo…
$507,361
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Área 85 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 3 habitaciones en Múnich con dos balcones y habitaciones luminosas. En el ap…
$890,580
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