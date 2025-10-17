Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Bremen, Alemania

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Apartamento 5 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
$1,50M
Apartamento 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Área 81 m²
Piso 2
$686,022
Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Piso 1
$749,488
Apartamento 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Área 97 m²
Piso 5
$1,04M
Apartamento 2 habitaciones en Meerbusch, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Meerbusch, Alemania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
$637,994
Apartamento 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 2
Área 70 m²
Piso 5
$677,259
Apartamento 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Área 222 m²
Piso 2
$2,09M
Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 2
Área 74 m²
$487,905
Apartamento 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Área 81 m²
Piso 2
$685,834
Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 73 m²
Piso 2
$720,438
Apartamento 3 habitaciones en Bochum, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Bochum, Alemania
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 2
$412,904
Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 5
$495,456
Parámetros de las propiedades en Bremen, Alemania

