Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Fráncfort del Meno
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Fráncfort del Meno, Alemania

;
adosados
4
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Casa 6 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Antigua Casa del Coronel del Ejército de los Estados Unidos - Lote de Corner con Jardín bord…
$1,20M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Deutsch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Fráncfort del Meno, Alemania

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir