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Apartamentos con garaje en venta en Baviera, Alemania

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Múnich
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Landshut, Alemania
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Landshut, Alemania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Piso 8/8
Https:/vm.tok.com/ZGdxrhqg2/https:/www.kleinzeigen.de/s-anzeige/groszuegige-3-zimmer-maireet…
$573,109
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Tipos de propiedades en Baviera

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2 habitaciones
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Baratos
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