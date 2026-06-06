Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Baviera
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Baviera, Alemania

;
Múnich
38
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Kochel am See, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Kochel am See, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/3
Venta de un acogedor Euro-dos con modernas reparaciones Euro. El diseño incluye un dormitori…
$544,933
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Baviera

condos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Baviera, Alemania

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir