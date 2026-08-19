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Hoteles en venta en Baden-Wurtemberg, Alemania

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Hotel 3 573 m² en Stuttgart, Alemania
Hotel 3 573 m²
Stuttgart, Alemania
Área 3 573 m²
Número de plantas 6
Excelente ubicación - un hotel de negocios sin un operador con un restaurante y un potencial…
$6,41M
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